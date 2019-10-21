Москва, , 11:01 — REGNUM По мере нарастания экономического кризиса в КНР начнётся вывод китайского капитала из тех стран, куда он прежде был направлен, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«По мере нарастания кризиса китайской экономики с КНР будет происходить то же самое, что происходило раньше с западными экономиками и позднее с Японией. А именно начнётся вывод экспортного китайского капитала из тех стран, куда он прежде был направлен. То есть Китай начнёт сокращать свои внешние вложения и внешние обязательства, чтобы бросить деньги на решение внутренних проблем, — сказал Кагарлицкий. — Ну и дальше начнётся сокращение импорта сырья. Китай импортирует сырьё из России и компоненты из ФРГ. Соответственно две экономики, которые сильнее всего пострадают от экономического кризиса КНР, — это российская и германская».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ряда китайских экономистов, национальная валюта КНР юань готова к устойчивому росту курса, поскольку учётная ставка юаня относительно высока, а международное использование юаня постоянно увеличивается.

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