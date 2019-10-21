Якутск, , 07:06 — REGNUM Правительство Якутии многодетной семье, в которой родилась тройня, выделило 9 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О радости в семье якутян Христофоровых-Голуновых, где родились тройняшки, в День матери на своей странице в Instagram написал спикер правительства Якутии Владимир Солодов:

«В соответствии с действующим порядком, правительство республики выделило 9 млн рублей для покупки дома или квартиры для большой многодетной семьи. Будьте счастливы! С праздником!»

Подписчики неоднозначно отнесли к такому жесту властей, кто-то порадовался, а кто-то связал деньги с политикой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставрополье планируют в два раза увеличить соцвыплаты многодетным семьям — с 354 до 700 рублей.