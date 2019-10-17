Ставрополь, , 09:36 — REGNUM Власти Ставрополья планируют в два раза увеличить социальные выплаты многодетным семьям. Размер ежемесячного пособия на каждого ребенка с 2020 года может вырасти с нынешних 354 до 700 рублей, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе губернатора края.

Константин Маковский. На кухне. 1913

Проект соответствующего закона уже утвержден правительством Ставрополья и направлен в региональную думу для рассмотрения. Отмечается, что это увеличение выплат в крае станет первым с 2010 года.

Сегодня в Ставропольском крае проживает более 38 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются почти 128 тыс. несовершеннолетних детей. Расходы регионального бюджета на выплаты в 2020 году планируется заложить в размере 1,16 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году власти Ставрополья планируют выделить порядка 200 многодетным семьям социальные выплаты на покупку жилья. В краевом бюджете для этого планируется заложить 335 млн рублей.