Благовещенск, , 05:23 — REGNUM На коллегии Приамурского областного минздрава губернатор Василий Орлов рассказал о фактах коррупции в здравоохранении региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению Василия Орлова, аукционы на закупку медицинского оборудования проходили в области с массой нарушений, в том числе, стоимость оборудования была завышена на 30%, пишет издание Vademecum,.

«Более того, мы видим, что похожая конструкция есть и на следующий год. У нас даже списка этого оборудования ещё нет, оно где-то в недрах Минздрава формируется, а уже заказано. Это десятки и сотни миллионов рублей. Это коррупция называется», — рассказал губернатор.

Также Василий Орлов отметил, что отношение к закупкам, имеющим признаки коррупции имеют многие руководители и специалисты областного минздрава, что если всех по уголовным делам провести, то работать будет некому. Также губернатор отметил, что ряд закупок был отменён и они были проведены заново.

«И видим, кто победил, все движения по счетам, на какие карты эти деньги пришли, кто сколько процентов получил. Всё это мы видим», — рассказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, после ухода со своего поста министра регионального здравоохранения, в Приамурье длительное время не могли согласовать кандидатуру министра.