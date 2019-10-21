Владивосток, , 03:43 — REGNUM В 2019 году детские медицинские учреждения Приморья получили 147 единиц новейшего медицинского оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Также в 35 детских медучреждениях в 2019 году благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» был произведён капитальный ремонт на общую сумму 250,8 млн рублей. В 2018 году ремонт проводился только в двух медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизация первичного звена здравоохранения в регионах обсуждалась на совещании у министра здравоохранения Вероники Скворцовой.