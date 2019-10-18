Москва, , 11:04 — REGNUM В пятницу, 18 октября, глава Минздрава Вероника Скворцова проведет селекторное совещание по вопросу о модернизации первичного звена здравоохранения в регионах.

В совещании примут участие представители региональных властей.

В августе 2019 года президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию в первичном звене здравоохранения и поручил правительству к 1 октября разработать принципы модернизации ее системы, а также инициировать подготовку региональных программ.

Принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения были утверждены правительством в октябре 2019 года.