Додома, , 19:35 — REGNUM Доходы от туризма в Танзании увеличились с 2,2 миллиарда долларов США в 2017 году до 2,4 миллиарда долларов США в 2018 году.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, об этом заявил 18 октября 2019 года министр природных ресурсов и туризма Танзании Хамис Кигвангалла на открытии Международной туристической выставки суахили (SITE), которая проходит в стране с 18 по 20 октября 2019 года. В выставке приняли участие представители из 60 стран мира.

По словам министра, благодаря тому, что Танзания продолжает заявлять о себе на международном уровне, в стране увеличилось количество туристов.

Данная выставка проводится в Танзании уже пятый год подряд, ее популярность продолжает расти, что создает возможности для молодых предпринимателей реализовывать свою продукцию.