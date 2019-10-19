Москва, , 14:22 — REGNUM Протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Перечень вносятся изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 г. новой редакции Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ на основе 6-го издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.

Одновременно по инициативе Российской Федерации вносятся изменения в критерий происхождения товаров для жидкокристаллических мониторов — исключается требование по изготовлению элементов электропроводки.

Правительство РФ фиксирует, что проведенные исследования рынка позволили сделать вывод об отсутствии возможности у изготовителей жидкокристаллических мониторов приобретать элементы электропроводки необходимого качества в России или у предприятий, расположенных на территории государств — участников СНГ. При этом стоимость элементов электропроводки составляет около 0,5% от стоимости готового изделия.