Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Глава минфина США Стивен Мнучин поддержал предложение увеличить вдвое размер кризисного фонда Международного валютного фонда (МВФ), сообщает агентство Reuters.

В своем заявлении глава американского минфина подчеркнул, что эта мера позволит МВФ адекватно распределять ресурсы на случай возможных кризисов в среднесрочной перспективе. Отмечается, что в случае одобрения инициативы, размер кризисного фонда МВФ увеличится до $500 млрд.

Также Мнучин призвал к ряду реформ, которые позволят сократить расходы фонда, а также увеличить зарплаты и дивиденды. Главной целью реформ, по его мнению, должно являться создание независимой и централизованной системы кризисного управления.