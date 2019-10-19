Москва, , 00:44 — REGNUM С 2020 по 2022 года на закупку велосипедов для проката в Москве планируют потратить 900 млн рублей. Соответствующие цифры заложены в проекте бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

В 2020 году планируется ввод 100 новых станций велопроката. Таким образом их общее количество составит 630, а количество велосипедов на этих станциях — 6,5 тысяч единиц.

В 2021 и 2022 годах планируется ежегодно вводить 100 станций велопроката и увеличивать на 1000 единиц количество велосипедов. При этом на реализацию программы «Московское долголетие», призванную популяризировать среди пожилого поколения активный образ жизни планируют потратить 15 млрд рублей в период с 2020 по 2022 год.

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