Москва, , 00:39 — REGNUM На обслуживание в Москве зелёных насаждений в 2020 году запланировано потратить 15 млрд рублей. Такие цифры заложены в проекте бюджета столицы на 2020 год.

На создание парков и озелененных территорий предусмотрены средства в размере 3,5 млрд рублей в 2020 году, а по 2022 год включительно на эти цели намечено израсходовать 18,6 млрд рублей.

Расходы на благоустройство улиц и городских общественных пространств на 2020 год в проекте бюджета заложены в размере 26,4 млрд рублей. На эти деньги планируется благоустроить 17 объектов, в том числе вылетные магистрали, набережные Москва-реки и реки Яуза, улицы и территории административных округов города Москвы.

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