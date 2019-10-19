Москва, , 00:18 — REGNUM В 2020 года на реализацию программы реновации в Москве планируется потратить 101 млрд рублей. Такие цифры заложены в проекте бюджета столицы.

Кроме того, расходы на содержание и текущий ремонт дворовых территорий в 2020 году запланировано 29,3 млрд рублей. На период с 2020 по 2022 года — 96,2 млрд рублей.

На приведение в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях в проекте бюджета на предстоящие три года предусмотрено 12,6 млрд рублей, в 2020 год — 4,8 млрд рублей. На эти деньги в течение трёх лет планируется отремонтировать более 9 млн квадратных метров асфальтобетонного покрытия, выполнить локальные мероприятия по уширению подъездных и внутриквартальных дорог к 45 объектам программы реновации.