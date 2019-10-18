Йошкар-Ола, , 20:24 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Марий Эл по итогам августа составила 28 907 рублей, что на 1,1% ниже, чем месяцем ранее. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

По данным ведомства, при сравнении с данными за аналогичный месяц прошлого года наблюдается рост средней зарплаты в республике на 3,9%. При сравнении данных за январь-август 2018 и 2019 годов наблюдается рост заработной платы на 5,3%.

При этом реальная начисленная заработная плата с учетом индекса потребительских цен в августе текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1%, а по сравнению с июлем 2019 года снижение составило 0,7%. Относительно января-августа 2018 года показатель за восемь месяцев текущего года также снизился на 0,5%.

В то же время увеличился разрыв между средними зарплатами и зарплатами работников образования. По итогам августа педагоги получили в два раза меньше, чем средний житель республики. Средняя по отрасли зарплата составила в августе 14 353 рубля. Традиционно наиболее высокие зарплаты в страховых и финансовых компаниях — в 1,6 раза выше средней зарплаты по региону или 46 425 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам июля 2019 года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 29 234 рубля, по сравнению с показателем предыдущего месяца зарплата в республике снизилась на 10,6%, а при сравнении с данными за июль прошлого года рост составил 5,7%. Наиболее низкая зарплата по итогам июля сложилась в образовании республики — 15 457 рублей, что ниже июньского уровня на 54%, также снижение на 9,3% наблюдается при сравнении с показателем июля прошлого года.

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