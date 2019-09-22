Йошкар-Ола, , 17:42 — REGNUM В Марий Эл по итогам июля 2019 года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 29 234 рубля, по сравнению с показателем предыдущего месяца зарплата в республике снизилась на 10,6%, а при сравнении с данными за июль прошлого года рост составил 5,7%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Зарплата Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

При этом наиболее низкая зарплата по итогам июля сложилась в образовании республики — 15 457 рублей, что ниже июньского уровня на 54%, также снижение на 9,3% наблюдается при сравнении с показателем июля прошлого года.

Также достаточно низкие зарплаты начисляются сотрудникам гостиниц и предприятий общепита — 19 258 рублей. Третьей сферой в числе аутсайдеров по объему среднемесячной начисленной зарплаты названа добыча полезных ископаемых — 21 213 рублей.

Наиболее высокую зарплату получают работники финансовой и страховой сферы — за июль она составила 48 671 рубль. Работникам, которые трудятся в области информации и связи, в среднем за июль начислено по 43 370 рублей.

В среднем по 37 290 рублей начислено госуправленцам и тем, кто работает в сфере обеспечения военной безопасности. Начисленная по направлению «деятельность профессиональная, научная и техническая» зарплата составила в июле 33 351 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее распространённый в России размер заработной платы, по предварительным оценкам Росстата, составляет 23,5 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в России составляет показатель в два раза больше — 47,7 тысяч рублей, однако большинство экспертов считают более объективно отражающим уровень доходов граждан именно размер наиболее распространенной.