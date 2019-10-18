Москва, 18 октября 2019, 20:09 — REGNUM Переход на пакеты из экоматериалов ударит по карману потребителей. Расходы, которые понесут компании, вероятнее всего будут включены в стоимость товаров, так что в итоге от резкого запрета на пластик пострадает покупатель, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM идею Роспотребнадзора об отказе использования пластиковых пакетов управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.
Григорий Кунис отмечает, что в сервисе доставки продуктов iGooods при всём желании поддержать экологические проекты и снизить количество мусора, полный запрет на пластик сильно увеличит стоимость услуг для клиента, так как в среднем используется 5 пакетов на заказ.
Напомним, законопроект о постепенном сокращении использования и продаж пластиковых пакетов готовится Роспотребнадзором. Его поддерживает Минэкологии России.
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