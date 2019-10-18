Москва, , 20:09 — REGNUM Переход на пакеты из экоматериалов ударит по карману потребителей. Расходы, которые понесут компании, вероятнее всего будут включены в стоимость товаров, так что в итоге от резкого запрета на пластик пострадает покупатель, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM идею Роспотребнадзора об отказе использования пластиковых пакетов управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

«Бумажный пакет при оптовой покупке стоит около 7−9 рублей в зависимости от объёма закупки, тогда как стоимость пластикового составляет в среднем 1,5−2 рубля. Разница в цене в 3−7 раз делает сложным переход на экоматериалы для всех ритейлеров, которые используют сотни и тысячи пакетов в день. Расходы, которые понесут компании, вероятнее всего будут включены в стоимость товаров, так что в итоге от резкого запрета на пластик пострадает покупатель», — поясняет эксперт.

Григорий Кунис отмечает, что в сервисе доставки продуктов iGooods при всём желании поддержать экологические проекты и снизить количество мусора, полный запрет на пластик сильно увеличит стоимость услуг для клиента, так как в среднем используется 5 пакетов на заказ.

«Мы разрабатываем функции в приложении, при помощи которых можно будет выбрать материал упаковки и количество пакетов. Запросы на уменьшение пластика исходят от самих клиентов. У нас есть возможность собирать использованные пакеты у людей, которым доставляем заказы, и на данный момент ищем партнёров для переработки», — сообщил управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов.

Напомним, законопроект о постепенном сокращении использования и продаж пластиковых пакетов готовится Роспотребнадзором. Его поддерживает Минэкологии России.

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