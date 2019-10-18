Симферополь, , 19:05 — REGNUM В Глебовское подземное хранилище газа в Крыму закачено рекордное количество газа. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил заместитель министра энергетики России Андрей Черезов.

«Впервые за всю историю Черноморнефтегаз закачал 1,4 млрд кубических метров», — рассказал чиновник журналистам.

Таких объемов удалось достичь благодаря тому, что были восстановлены все компрессорные станции, а также провести детальное обследование подземного хранилища.

Черезов уточнил, что газа в Крыму сейчас больше, что полуостров может потребить.