Москва, , 17:43 — REGNUM Сокращение доли атомной энергетики в глобальном энергетическом балансе представляет угрозу для экономики и усилий по уменьшению выбросов углерода. С таким заявлением выступил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на конференции по электроэнергетике в Париже 16 октября. По его словам, правительства по всему миру ставят амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное изменение климата, но несмотря на это в 2018 году эти выбросы достигли рекордно высокого уровня. «Это результат провала работы правительств», — сказал Бироль, слова которого приводит Reuters.

«Растет разрыв между целями правительств и тем, что происходит в реальной жизни», — предупредил глава МЭА, добавив, что он обеспокоен тем, что доля атомной энергетики в энергетическом балансе сократится, если правительства не изменят свою политику в отношении этого вида генерации. По его оценке, вклад атомной энергетики в энергетический баланс Европы может снизиться до 4% в течение двух десятилетий с 25% в настоящее время, а это приведет к серьезным последствиям как для климатической политики, так и для экономики. В то же время доля «грязных», ископаемых видов топлива в мировом энергетическом балансе остается на уровне около 63%, что соответствует уровню 1990-х годов, сказал Бироль.

В мире растут протесты и призывы к действиям по борьбе с глобальным изменением климата, и атомная энергетика должна сыграть свою роль в энергетическом секторе, на долю которого приходится 40% всех выбросов, пояснил исполнительный директор МЭА. «Правительства должны сохранить действующие АЭС. Это самое дешевое решение. Было бы большим расточительством не сохранить их», — отметил он.

«Атомная энергетика остается важной составляющей мирового энергобаланса: в развитых странах на атомные электростанции сейчас приходится 9,6% всей производимой энергии и 18% всей вырабатываемой электроэнергии, в 2 раза больше, чем на всю возобновляемую энергетику, — уверен заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. —Однако за последние 20 лет в США и в странах Европы было начато строительство всего 4 энергоблоков: одного — на АЭС «Олкилуото» в Финляндии (в 2005 г.), одного — на АЭС «Фламанвиль» во Франции (в 2007 г.), и двух на АЭС «Вогтль» в США (2013 г.), ни один из них пока так и не введен в эксплуатацию. Строительство новых реакторов в Финляндии и во Франции продолжается уже больше 12 лет, в 2 раза больше нормативных сроков, что привело к кратному превышению смет и убыткам для энергетических компаний. При этом из эксплуатации в США и в Европе было выведено более 60 реакторов, в том числе в странах ЕС — более 40 реакторов. В Бельгии и Германии приняты программы по ускоренному закрытию АЭС, во Франции, на протяжении последних 30 лет являвшейся технологическим лидером в атомной отрасли ЕС, принято решение о постепенном снижении доли АЭС в общей выработке электроэнергии. Страны Европы рассматривают ВИЭ в качестве альтернативы АЭС, но не везде этот выбор экономически и технологически оправдан. И, конечно, закрытие АЭС и отказ от развития атомной энергетики не поможет выполнить заявляемые странами региона климатические цели, в том числе и обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, взятые в рамках Парижского соглашения».

«В этом плане, «старые» АЭС, как ни странно, являются самым низкоуглеродным источником электроэнергии, — считает эксперт. — Основные выбросы парниковых газов в случае АЭС приходятся на период производства оборудования и строительства электростанции, а после ввода в эксплуатацию выбросы находятся на минимальном уровне. Поэтому чем дольше будет эксплуатироваться АЭС, тем больше электроэнергии она произведет, и тем меньше будут удельные выбросы парниковых газов. И в этом плане ускоренный вывод старых АЭС из эксплуатации не приближает, а отдаляет ЕС от выполнения целей по снижению выбросов. И, конечно же, закрытие старых АЭС приведет к дополнительным затратам для потребителей и генерирующих компаний, исчисляемых миллиардами евро. Курс на отказ от атомной энергетики и акцент исключительно на развитие ВИЭ может не только затруднить выполнение целей по сокращению выбросов парниковых газов, но и ещё больше увеличить нагрузку на потребителей — в отличие от АЭС, играющих по общим рыночным правилам, многие проекты в ВИЭ требуют дополнительной поддержки (со стороны бюджета или потребителей)».

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