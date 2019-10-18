Москва, , 13:01 — REGNUM Предложения по изменению системы оплаты труда медицинских работников будут выработаны Министерством труда и соцзащиты РФ до 20 сентября 2020 года. Об этом 18 октября сообщили в аппарате правительства.

До 30 апреля 2020 года во всех субъектах будет проведен анализ ситуации с зарплатами врачей. До 20 сентября того же года будут выработаны предложения по изменению отраслевой системы оплаты труда, пояснили в секретариате ТАСС.

По данным Минздрава, в настоящее время около 300 тыс. врачей и более 1 млн средних медицинских работников трудятся в первичном звене. Однако система испытывает нехватку еще более 150 тыс. медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, работа, связанная с изменением оплаты труда врачей, ведется в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. На совещании 9 октября глава государства назвал кадровый вопрос одним из главных вопросов здравоохранения в целом.

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