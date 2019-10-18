Москва, , 12:45 — REGNUM Резкий запрет пластиковых пакетов приведет к тому, что пострадает целая отрасль экономики, связанная с их производством, а количества производителей бумажных пакетов для замены пластика сегодня недостаточно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Роспотребнадзор намерен сократить использование одноразовых пластиковых пакетов, а затем и вовсе запретить их производство.

«Ждать, что в России резко запретят пластиковые пакеты, не стоит. Однако заниматься сохранением окружающей среды от вредного воздействия пластиковых отходов необходимо уже сейчас. Дело в том, что ежегодно в торговых точках страны реализуется порядка 60 млрд пластиковых пакетов, из которых перерабатывается в дальнейшем лишь несколько процентов», — заявил Сигал.

По его словам, большинство пакетов покупатели потребляют за счет одноразовых небольших пакетов, куда можно положить сыпучие продукты и овощи. При этом, отмечает он, некоторые ритейлеры сегодня предлагают биоразлагаемые бумажные пакеты.

«Но качество таких пакетов в большинстве своем достаточно низкое, кроме того, тратится огромное количество древесины, что тоже вредно для экологии», — отметил Сигал.

По его словам, стабилизировать ситуацию можно за счет более широкого распространения идеи раздельного сбора мусора среди граждан, а также за счет создания предприятий по вторичной переработке пластиковых отходов.

«Сегодня в стране нет нужного числа заводов по переработке пластика, как и нужного числа производителей бумажных пакетов. При запрете на пластик пострадает целая отрасль, поэтому процесс этот должен быть постепенным. Альтернативой пластиковым пакетам можно назвать экологические чистые пакеты из кукурузного крахмала и сахарного тростника», — считает Сигал.

При этом, уверен он, инициатива по замене пластика в начале приживется в крупных городах.

«Что касается сельского населения, то инициативы дойдут в маленькие поселения гораздо позже, чем в крупные города», — уверен Сигал.