Москва, , 10:08 — REGNUM Курс российского рубля приблизился к нижней границе актуального торгового диапазона: 63,75 — 65,50 за единицу американской валюты. Интерес к рисковым активам и глобальное снижение доллара выступают факторами поддержки. Но при этом, нефтяные фьючерсы торгуются ниже отметки $60 за бар., что сдерживает дальнейшее укрепление рубля, считает руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

В подготовленном им для ИА REGNUM обзоре валютного рынка также сказано:

«Общий настрой могут подпортить также и слабые данные по ВВП Китая, опубликованные сегодня в азиатскую сессию. Значение показателя снизилось до минимального значения в 6% годовых, объем экспорта и импорта сократился, что является последствием продолжающейся торговой войны. Замедление темпов роста китайской экономики негативный фактор и для экономики России.

На международном рынке в центре внимания находится прогресс в реализации Brexit. Лондон и Брюссель пришли к приемлемому варианту соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Но одобрение со стороны британского парламента еще вовсе не гарантировано, что будет держать в напряжении финансовые рынки до начала следующей недели.

В силу повышенной волатильности диапазон колебаний курса доллара США против российского рубля будет укладываться в границы 63,75 — 64,40 руб., евро будет консолидироваться в пределах 7,60 — 71,60 руб.».