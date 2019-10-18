Нижний Новгород, , 08:24 — REGNUM Приволжской электронной таможней в месяц в федеральный бюджет перечисляется свыше 10 млрд рублей, за год сумма превысила 116 млрд рублей. Об этом сообщил начальник ведомства Сергей Жданович, подводя итоги первого года деятельности таможни, с 24 октября 2018 года по 10 октября 2019 года.

За 2019 год таможней перечислено в федеральный бюджет свыше 116,588 млрд рублей, в месяц федеральная казна пополняется более чем на 10 млрд рублей. Стоимостной объём товаров, оформленных с начала функционирования ведомства по сентябрь 2019 года, составил $18,45 млрд, в том числе доля экспорта — 64%, импорта — 36%.

С начала года в зоне деятельности электронной таможни экспортно-импортные операции осуществляли 6 788 отправителей и получателей товаров, в то время как в 2018 году — 3 909.

Отметим, Приволжская электронная таможня находится в Нижнем Новгороде. На долю ведомства приходится 95% декларационного массива, который ранее оформлялся в 52 местах совершения таможенных операций в регионах Приволжского федерального округа. В будни оформляется от 1 300 до 1 400 деклараций, в выходные — до 300.

Как сообщало ИА REGNUM, за указанный период Приволжской электронной таможней выявлено более 18 тыс. единиц контрафактных товаров — это спортивные мячи с товарными знаками известных футбольных клубов (Manchester United, Real Madrid), товарными знаками компании Adidas и литиевые батарейки с обозначением Maxell.

Заведено 313 дел об административных правонарушениях, из них 230 рассмотрено таможенными органами — общий размер штрафа составил 13,5 млн рублей.

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