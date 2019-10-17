Москва, , 22:24 — REGNUM В четверг, 17 октября, АНО «Россия — страна возможностей» и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве в области проведения бизнес-конкурсов и развития кадрового потенциала страны.

Партнерство определяет основные направления взаимодействия по созданию условий для профессиональной самореализации талантливых специалистов со всей России. Документ подписали генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Основной площадкой для сотрудничества станет платформа «Профессионалы 4.0» — новая среда для реализации бизнес-проектов в гибких командах. Стратегическое партнерство позволит привлекать финалистов конкурсов АНО «Россия — страна возможностей» к реализации технологических проектов корпораций и органов государственной власти, а талантам, в свою очередь, предлагать свои знания и компетенции, не устраиваясь на постоянную работу в организации.

Доступ к платформе «Профессионалы 4.0» уже в октябре получат финалисты конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». Также для них станет доступно участие в проектах корпораций и органов государственной власти в составе гибких команд.

«Ключевая задача президентской платформы «Россия — страна возможностей» — создание возможностей для самореализации россиян, участников и победителей наших проектов. Это и дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны, программа наставничества, дополнительное образование или содействие при трудоустройстве. Теперь к ним добавились и возможности, которые дает платформа «Профессионалы 4.0». Мы считаем важным объединять усилия с компаниями и организациями, которые ведут аналогичную работу внутри своих структур. К слову, «Газпром нефть» уже выступает партнером нашего флагманского проекта «Лидеры России», и я уверен, что теперь наше сотрудничество будет еще более продуктивным», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» АлексейКомиссаров.

Также планируется, что специалисты «Газпром нефти» будут привлекаться в качестве экспертов при разработке методологии конкурсов АНО «Россия — страна возможностей», а финалисты и победители мероприятий президентской платформы получат возможность прохождения стажировок в компании.

«Наша общая с АНО «Россия — страна возможностей» цель — создавать карьерные и социальные лифты, предоставлять талантливой молодежи возможности для участия в решении реальных задач в экономике и госуправлении. Как одна из крупнейших нефтяных компаний России мы заинтересованы в развитии кадрового потенциала страны и новых форм сотрудничества между амбициозными талантами и корпоративным сектором», — отметил председатель правления «Газпром нефти» АлександрДюков.

Алексей Комиссаров добавил, что «Газпром нефть» с самого начала поддержала и присоединилась к реализации флагманского конкурса платформы — «Лидеры России», а с 2018 года выступает его партнером.

«Сотрудники компании активно участвуют в проекте. Так, в его третьем сезоне свои заявки на участие подали уже более 880 сотрудников компании. «Газпром нефть» также стала генеральным партнером финала нашего нового проекта — конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». На финальных соревнованиях, которые прошли в конце сентября в Казани, коллеги подготовили отдельную номинацию для наших конкурсантов», — заключил Алексей Комиссаров.

Релиз платформы «Профессионалы 4.0» состоялся в финале конкурса «Лидеры России» в Сочи в марте 2019 года. Проект объединяет крупные компании и талантливых профессионалов для решения технологических и управленческих задач в составе гибких команд. Платформа включает в себя онлайн-взаимодействие посредством сайта и мобильного приложения, а также офлайн-мероприятия для нетворкинга и профессионального развития специалистов. После регистрации участники получают доступ к базе и выбирают интересные для себя задачи. Проект уже привлек к сотрудничеству таких партнеров, как СИБУР, «Росэлектроника», «Ростелеком», «Россети», бизнес-школа Сколково, Ernst & Young, Администрация Ленинградской области и др.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».