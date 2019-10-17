Нью-Йорк, США, , 21:35 — REGNUM В ООН объявлено о создании Альянса глобальных инвесторов для устойчивого развития. Целью называется восполнение значительного дефицита финансирования программ в области «устойчивого развития», которое планируется осуществлять за счёт мобилизации ресурсов бизнеса, сообщает 17 октября Синьхуа.

В альянс вошли руководители 30 компаний по управлению активами, инвестфондов, коммерческих банков, страховых фирм, других корпораций. Китай представлен Промышленным и коммерческим банком (ICBC). Среди участников крупнейшие банки и компании — немецкая Allianz, швейцарский банк UBS, американские Citigroup и Bank of America, Standard Chartered из Великобритании и т.д.

Альянс опубликовал заявление о том, что инвестиции в «устойчивое развитие» растут, но не стали ведущим направлением, а бизнес пока уделяет мало внимания этому направлению.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что члены альянса обязались осуществлять межгосударственное и межотраслевое сотрудничество, создав с инвесторами партнёрские отношения.