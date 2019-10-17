Ульяновск, , 20:29 — REGNUM В Ульяновской области на реализацию программы газификации выделят дополнительно почти 8 млн рублей. Соответствующее решение принято региональным парламентом при уточнении бюджета-2019, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Объем финансирования программы развития жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год увеличился на 46,8 млн рублей. Из них 8 млн рублей выделяется на подготовку проектно-сметной документации для строительства внутрипоселковых газопроводов в селах Верхняя и Средняя Терешка Старокулаткинского района. В результате уточнения на реализацию программы газификации населенных пунктов направят 164,8 млн рублей.

Кроме того, 14 млн рублей предусмотрено на модернизацию котельных и обновление оборудования для теплоснабжения. На замену и ремонт водопроводных сетей дополнительно из областного бюджета направляется 23,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в региональный бюджет вносятся поправки в части увеличения на 1,09 млрд рублей. В новой редакции объём доходов регионального бюджета превышает 62,207 млрд рублей, расходы сформированы на уровне 62,317 млрд рублей, дефицит сохранился на прежнем уровне — в размере 109,5 млн рублей.

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