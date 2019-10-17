Ульяновск, , 18:28 — REGNUM В Ульяновской области на внеочередном заседании Законодательного собрания одобрили поправки в региональный бюджет на 2019 года. Согласно новой редакции, казна возрастает более чем на 1 млрд рублей, дополнительные средства будут направлено на выплату заработной платы бюджетникам и социальную поддержку.

Региональный бюджет увеличивается на 1,09 млрд рублей. Рост обеспечен, прежде всего, за счёт увеличения собственных доходов. Большую часть поступивших средств потратят на выплату заработной платны работникам бюджетной сферы — 928,3 млн рублей.

С учётом уточнения объём доходов регионального бюджета превысит 62,207 млрд рублей, расходы составят 62,317 млрд рублей, дефицит сохранится на прежнем уровне — 109,5 млн рублей.

В парламенте отмечают, что очередные поправки в бюджет могут быть внесены в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Ульяновской области прошли публичные бюджетные слушания. Согласно проекту, доходы на 2020 год спрогнозированы в сумме 60,4 млрд рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений — 49,8 млрд рублей. Расходы предлагается утвердить в размере 61,3 млрд рублей.