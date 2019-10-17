Гатчина, Ленинградская область, , 18:46 — REGNUM Постоянный комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по экономической политике и бюджетным вопросам обсудил инициативу создания государственной программы с целью софинансирования строительства инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, заседание состоялось в Гатчине Ленинградской области.

Депутаты парламентов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) проанализировали информацию из различных регионов и пришли к выводу: в большинстве регионов возможность формирования таких земельных участков в границах застроенных территорий населённых пунктов весьма ограничена, поэтому участки выделяются в значительном удалении от центров и нуждаются в обеспечении инженерной и транспортной инфра­структурой.

Основная проблема — муниципальным образованиям не хватает средств на разработку и утверждение докумен­тации по планировке территории, подготовку проектной документации и непосредственно строительство объектов инфраструктуры.

«Даже предо­ставление субсидий местным бюджетам из региональных бюджетов в рам­ках областных государственных программ, а также привлечение средств федерального бюджета не решает проблемы. Потребность оценивается субъ­ектами СЗФО в миллиарды рублей», — заявили в комитете ПАСЗР.

Парламентский комитет предложил направить обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву по вопросу разработки государственной программы Российской Федерации по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.