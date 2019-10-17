Москва, , 18:15 — REGNUM Рост кредитования физических лиц в России в сентябре замедлился до 1,6% с 1,8% месяцем ранее. Такие данные приводятся в новом докладе Банка России «О развитии банковкого сектора».

«В сентябре прирост кредитов физическим лицам замедлился до 1,6%2, в том числе из-за фактора сезонности», — говорится в материале.

Тем не менее отмечается, что розничный сегмент продолжает занимать «существенную долю в приросте совокупного кредитного портфеля в текущем году».

Портфель выданных ипотечных кредитов за январь-август 2019 года вырос на 11,4% и по состоянию на 1 сентября составил 7,3 трлн рублей.

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