Симферополь, , 16:52 — REGNUM Базовый закон о виноделии и виноградарстве в России должен быть твёрдой основой для дальнейшего развития всей отрасли. Об этом на своей странице в Facebook 17 октября написал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко («Единая Россия»).

«В Госдуме идёт активная работа по подготовке закона о виноградарстве и виноделии в России. Наша цель — доработать проект и рассмотреть его до конца года… Важно то, что мы не просто принимаем закон, мы фактически создаём новую отрасль. Соответственно базовый закон должен быть твёрдой основой для дальнейшего развития», — отметил Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о развитии виноградарства и виноделия, переработанную с учётом мнения представителей отрасли. Ожидается, что его примут до конца 2019 года.

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