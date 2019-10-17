Симферополь, 17 октября 2019, 16:52 — REGNUM Базовый закон о виноделии и виноградарстве в России должен быть твёрдой основой для дальнейшего развития всей отрасли. Об этом на своей странице в Facebook 17 октября написал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о развитии виноградарства и виноделия, переработанную с учётом мнения представителей отрасли. Ожидается, что его примут до конца 2019 года.
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