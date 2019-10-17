Москва, , 16:32 — REGNUM Законопроект, направленный на увеличение пропускной способности газотранспортных систем, правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Предусматривается установление правительством РФ правил осуществления мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объектов капитального строительства. Речь идет об объектах, в отношении которых получен отказ в выдаче технических условий на подключение.

При этом согласно Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения при определении технической возможности подключения (технологического присоединения) оценивается наличие пропускной способности всех газопроводов, то есть по всей газотранспортной системе.

Законопроектом также предусматривается возложение контроля на ФАС России за раскрытием информации о заявках, по которым получен отказ в выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение).