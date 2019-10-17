Москва, , 14:02 — REGNUM Протокол об изменении норм Соглашения между РФ и Южной Осетии в части режима торговли нефтепродуктами Госдума ратифицировала на пленарном заседании 17 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ был подписан обеими странами в Цхинвале в мае 2019 года. В частности, он отменяет временное таможенное декларировании рядом товаров, которые РФ поставляет в Южную Осетию. В частности, нововведения коснутся поставок нефтепродуктов, однако правительство РФ уточняет, что нормы не коснутся поставок природного газа.

При этом протокол также устанавливает, что таможенные декларации на товары, которые фактически не были вывезены, считаются неподаными.