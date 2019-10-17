Москва, , 13:51 — REGNUM Госдума ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РФ и правительством Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Предусматривает возможность уточнения индикативных балансов и протокола (по битуму нефтяному код ТНВЭД ЕАЭС 2713 20 000 0) по объемам при условии учета обоснованного изменения внутреннего потребления товаров на территории Киргизии.

Документ также закрепляет обязанность республики представлять России предложения по формированию индикативных балансов и протокола на следующий календарный год и информацию о выполнении индикативных балансов и протокола за 9 месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.

Также в протоколе отражено положение о том, что временное периодическое таможенное декларирование применяется в 2019 — 2024 годах при вывозе из РФ в Киргизскую Республику нефтепродуктов трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами на 2019 — 2024 годы.