Москва, , 13:36 — REGNUM Протокол о внесении изменений в договор между РФ и Болгарией о социальном обеспечении Госдума ратифицировала в ходе пленарного заседания 17 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, документ уточняет, что жители Болгарии, которые при этом выступают гражданами РФ, смогут получать российскую пенсию. Однако речь идет о пенсии только за период, в который эти граждане работали в РФ или в РСФСР.

Как отмечают в Минтруде, размер такой пенсии будет рассчитываться на основе страхового стажа. Другими словами, величина индивидуального пенсионного коэффициента будет определяться за периоды стажа, который жители Болгарии приобрели в период работы на российской территории.

По данным Минтруда, Болгария выплачивает около 200 пенсий гражданам РФ. Россия со своей стороны выплачивает порядка 6 тыс. пенсий. Принятие протокола позволит получать пенсию еще порядка 1,35 тыс. работникам.

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