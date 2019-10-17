Симферополь, 17 октября 2019, 12:34 — REGNUM Виноградарство и виноделие — ведущая отрасль агропромышленного комплекса Крыма с богатой историей и давними традициями, в которой трудятся около 60% всех работников агропромышленного комплекса республики. Об этом на своей странице в Facebook 17 октября написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября депутаты Госдумы проголосовали против принятия в третьем, итоговом чтении законопроекта о развитии виноградарства и виноделия в РФ. Позже в Госдуму внесли новую редакцию законопроекта, переработанную с учётом мнения представителей отрасли. Ожидается, что его примут до конца 2019 года.
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