Махачкала, , 11:08 — REGNUM Платить налоги и соблюдать законы в Дагестане придется всем предпринимателям, по-другому никто работать не будет. Об этом накануне, 16 октября, заявил глава региона Владимир Васильев на встрече с руководителями предприятий и организаций республики, которые имеют большие задолженности по налогам.

«Коррупционные схемы работать не будут, откуда бы они не исходили. Предупреждаю всех: налоги будут платить все! Законы будут выполняться!» — цитирует Васильева его пресс-служба.

Глава заверил собравшихся, что те, кто платят налоги и соблюдают законы, будут освобождаться от проверок. Он подчеркнул, что для добросовестных предпринимателей будут созданы все условия для ведения бизнеса.

Руководитель республики уверен, что только таким образом, удастся «закончить с тенью», разобраться с коррупцией, уменьшить нищету, в которой «прибывает сегодня определенная часть населения».

По словам Васильева, власти республики очень много задолжали: сиротам, которые десятилетиями не получают квартиры, инвалидам и ветеранам-афганцам, которые не обеспечиваются положенным им жильем, и многими другими жителям.

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Как сообщало ИА REGNUM, борьба с теневой экономикой и увеличение налоговых поступлений в бюджет стало одной из передовых направлений работы Васильева и его команды с момента его прихода к власти в Дагестане осенью 2017 года.

Руководитель республики неоднократно обращался к бизнес-сообществу с требованием вести деятельность в правовом поле. Особое внимание было уделено владельцам автозаправочных станций, банкетных залов, кирпичных заводов, точек розничной торговли.

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