Махачкала, , 10:09 — REGNUM

Бизнес в Дагестане постепенно начинает выходить «из тени». В связи с этим предприниматели, осуществляющие свою деятельность в правовом поле, должны быть защищены от излишнего контроля. Об этом в интервью телеканалу ННТ заявил глава республики Владимир Васильев.

«У нас недавно была встреча, на которой более 60 владельцев АЗС заявили, что они теперь платят налоги, перешли на безналичный расчёт и заключили трудовые соглашения с теми, кто работает на них. За год это огромный результат. Мы теперь должны менять подход, и я рад, что меня поддерживают и понимают», — сказал политик.

Читайте также: Владельцы АЗС Дагестана пожаловались на проверки и нечестную конкуренцию

Васильев подчеркнул, что перед властями региона стоит задача создать «режим наибольшего благоприятствования» для тех, кто вышел «из тени», и отделить их от бизнеса, остающегося вне правового поля. Результатом этой работы, по словам главы, станет создание условий для рывка в экономике.

«Все понимают, что безнаказанно брать деньги из бюджета не получится, что налоги надо платить. Это так, мы видим по направлениям, что сами люди готовы это делать. И мы должны оправдать ожидания этих людей, создать им условия. То есть человек, который честно делает свою работу и соблюдает закон, должен быть защищён от излишнего контроля. Мы сейчас это делаем и будем делать», — заверил политик.

Читайте также: Угроза «пролетарского гнева» вывела «из тени» в Дагестане 37 тысяч человек

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая на одном из совещаний Владимир Васильев объявил, что за 2018 год в Дагестане удалось вывести «из тени» более 37 тысяч человек.