Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге за сентябрь 2019 года продажи подержанных автомобилей упали на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За отчетный период на питерском рынке было реализовано 12 870 подержанных авто.

Стоит отметить, что продажи автомобилей иностранных марок на вторичном авторынке Санкт-Петербурга в сентябре сократились на 4,6% и составили 11 655 единиц. Кроме того, на 7,8% ниже было продано отечественных автомобилей с пробегом. В количественном выражении это составило 1215 экземпляров.

За период с января по сентябрь 2019 года жители Санкт-Петербурга приобрели 106 696 автомобилей с пробегом — это на 8,7% ниже показателя продаж прошлого года.

Напомним, на первичном авторынке Санкт-Петербурга за сентябрь 2019 года продажи авто упали на 13%, до 8,8 тыс. экземпляров.

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