Новосибирск, , 07:24 — REGNUM Венгрия вложится в строительство медицинского центра в Новосибирске. Объём средств — около 1 млрд рублей. Разрешение на возведение объекта уже получено. Об этом со ссылкой на директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елену Байбарину сообщает РИА Новости.

Как сказала Байбарина на заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, «запуск деятельности будет произведён в течение двух лет».

По данным «Вестей Новосибирска», ещё в 2016 году представители России и Венгрии подписали в Будапеште меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, в Новосибирске должен появиться совместный русско-венгерский проект — медицинский центр позитронно-эмиссионной томографии.