Москва, , 06:05 — REGNUM Планы по снижению потребления нелегального алкоголя российские власти предлагают скорректировать, передаёт РБК.

По данным Счётной палаты, за три предстоящих года не удастся добиться снижения потребления нелегального спиртного на 38% — только на 15%.

Речь идёт о таком показателе, как снижение разницы между объёмом потребления алкогольной продукции на душу населения и объёмом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения.

Инициатор «снижения планки» — Росалкогольрегулирование.

Читайте также: «Не является вином»: новый закон обяжет маркировать «винные напитки«

Напомним, в России действует госпрограмма, согласно которой потребление неучтённого спиртного в 2020 году должно снизиться до 2,2 л на человека, в 2021 г. — до 1,9 л, а в 2022 г. — до 1,6 л. В течение пяти лет планировалось добиться снижения этого показателя до 1,2 л.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты предложили ввести в России «индекс самогона»