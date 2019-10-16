Нижний Новгород, , 21:07 — REGNUM Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил 35 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Замглавы минземимущества Александр Кононов отметил, что в основном одобрены заявки инвестпроектов, которые будут реализованы в рамках национальных проектов, а также областных инвестпрограмм.

В частности, одобрена заявка на строительство Центра культурного развития в Кстово. Площадь выделенного участка составляет 12,5 тыс. кв метров, объем инвестиций оценивается в 70 млн рублей. Центр будет построен по нацпроекту «Культура». Также земельный участок предоставлен на строительство Дома детского творчества в Сормовском районе Нижнего Новгорода, объем инвестиций составит 26,5 млн рублей, площадь — около 2,1 тыс. кв метров.

Как сообщало ИА REGNUM, к 800-летию Нижнего Новгорода восстановят более 70 объектов культурного наследия. В рамках подготовки планируется провести «редевелопмент» центральной части города, что включает составление перечня объектов ценной градостроительной среды. Также планируется строительство образовательных комплексов и преображение Кремля.