Екатеринбург, 16 октября 2019, 20:50 — REGNUM Ситуация с отсутствием контракта по строительству западного обхода города Иваново вызывает тревогу, заявил 16 октября в Екатеринбурге министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает корреспондент ИА REGNUM.
В то же время, добавил он, есть объекты, по которым контракты пока не заключены, что «вызывает тревогу»: в их числе глава ведомства назвал и западный обход Иваново
Отметим, что о готовности строительства западного обхода власти Иваново заявляли осенью 2018 года. В июне 2019 года между правительством Ивановской области и Росавтодором было подписано соглашение о выделении из бюджета региона 405 млн рублей на завершение работ. Третий этап строительства стартовал летом этого года — объект планировалось дать осенью.