Екатеринбург, , 20:50 — REGNUM Ситуация с отсутствием контракта по строительству западного обхода города Иваново вызывает тревогу, заявил 16 октября в Екатеринбурге министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В рамках нацпроекта выполняются работы по так называемым капиталоёмким мероприятиям. В этом году таких объектов 17. По 12 из них заключены контракты, развёрнуты работы. Уже оплачено 1,5 млрд рублей из 5 млрд запланированных», — заявил министр.

В то же время, добавил он, есть объекты, по которым контракты пока не заключены, что «вызывает тревогу»: в их числе глава ведомства назвал и западный обход Иваново

Отметим, что о готовности строительства западного обхода власти Иваново заявляли осенью 2018 года. В июне 2019 года между правительством Ивановской области и Росавтодором было подписано соглашение о выделении из бюджета региона 405 млн рублей на завершение работ. Третий этап строительства стартовал летом этого года — объект планировалось дать осенью.