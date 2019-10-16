Ереван, , 18:26 — REGNUM Компания Ryanair официально заявила о том, что с января 2020 года входит на армянский рынок авиаперевозчиков и уже с января будущего года будут осуществлять регулярные рейсы в Ереван из Рима, Милана, а с лета еще и из Берлина. Об этом написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«И что важнее: с лета начнутся рейсы из Мюнхена в Гюмри. Вход компании Ryanair на наш рынок однозначно увеличит поток туристов в Армению и приведет к падению цен на авиабилеты. Напомню, что кабмин обязался устранить «налог на воздух» по всем тем направлениям, по которым в течение последнего года не осуществлялись полеты из Еревана или Гюмри, а в случае с Гюмри будут действовать и дополнительные финансовые стимулы. Считаю необходимым особо подчеркнуть, что это открытое предложение, которым могут воспользоваться все местные и иностранные авиакомпании. Первой ласточкой стала компания Ryanair», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с 2020 года начнет осуществление полетов из Армении.

На пресс-конференции в Ереване сегодня, 16 октября, коммерческий директор авиакомпании Дэйвид О՛Брайан сообщил, что с января из Еревана будут осуществляться полеты в Рим и Милан, а с лета — в Берлин.

Кстати, продажа билетов на сайте компании уже стартовала.

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