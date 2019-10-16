Москва, , 18:12 — REGNUM Платная автомагистраль М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта только в ноябре. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафионов.

По его словам, в Минтрансе строительную готовность автомагистрали ожидают к 15 ноября. При этом открытие может занять некоторое время в связи с оформлением необходимых документов. В течении ноября движение по дороге должно быть запущено, заверил чиновник.

Напомним, платная скоростная автомагистраль М-11протянулась от МКАД до петербургской Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Её длинна составляет 699 километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планировалось, что дорога будет открыта в октябре. Примерная стоимость проезда по этой дороге из конца в конце составит около двух тысяч рублей. С использованием транспондера это будет дешевле.