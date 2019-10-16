Минск, , 14:54 — REGNUM В ходе состоявшегося 15 октября заседания белорусского совмина, посвящённого вопросам диверсификации экспорта постсоветской республики, было отмечено невыполнение официального прогноза по росту ВВП и экспорта, а также сокращение доходов белорусского бюджета от сокращения российской поддержки.

Белорусские чиновники констатировали убытки из-за невозможности зачислить в госбюджет того, что им не принадлежит. Первый замминистра иностранных дел республики Андрей Евдоченко заявил, что около $1,5 млрд недополучено от изменения Россией своего национального налогового законодательства в нефтяной отрасли — «большого налогового манёвра», а также из-за истории с «загрязнением» поставляемой из России нефти и недопоставок нефтепродуктов.

По словам Евдоченко, из-за российского нефтяного фактора в объёме белорусской внешней торговли выросла доля РФ и снизилась доля ЕС — Белоруссия не смогла экспортировать планируемый объём нефтепродуктов. Показатели товарного экспорта были компенсированы экспортом услуг.

Чуть менее половины объёма белорусского экспорта услуг составляют транспортные услуги, и лишь сейчас экспорт IT-услуг «потихонечку начинает оттеснять другие области», отметил Евдоченко. В Минске надеются, что вырастет экспорт и других услуг — образовательных, медицинских, страховых.

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