София, , 13:49 — REGNUM После того, как компания Volkswagen отложила решение о строительстве завода в Турции, Болгарии решила удвоить предлагаемые субсидии для строительства завода немецкой компании на своей территории. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Немецкое газета приводит слова бывшего президента Болгарии Росена Плевнелиева, который заявил, что София нашла «способ предложить концерну Volkswagen от 250 до 260 млн евро, вместо 135».

Плевнелиев, который является главой Automotive Cluster в Болгарии, добавил, что в Софии готовы выделить порядка 800 млн евро на строительство нового завода немецкого концерна и на создание инфраструктуры. По его словам, эти субсидии уже согласованы с Еврокомиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября немецкий концерн Volkswagen отложил принятие окончательного решения по строительству автомобильного завода на территории Турции в связи с началом турецкой военной операции на севере Сирии.

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