Москва, , 13:28 — REGNUM Правительственный законопроект, позволяющий органам госвласти не использовать специальные банковские счета при приеме платежей от физлиц, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Сегодня при расчетах с платежными агентами поставщики используют банковские спецсчета. При этом иногда поставщиками выступают сами органы государственной и местной власти — например, если речь о плате за пользование жилым помещением или договоре найма такого помещения. Эти средства относятся к доходам бюджета, поэтому они должны зачисляться на счета органов Федерального казначейства, которое имеет право использовать лицевые счета. При этом сами госорганы не в праве использовать никакие счета, кроме специальных.

В связи с этим правительство предлагает убрать пробел законодательства и установить, что органы госвласти, а также местного самоуправления не обязаны использовать спецсчета при приеме платежей.