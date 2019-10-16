Ереван, , 12:21 — REGNUM Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с 2020 года начнет осуществление полетов из Армении.

На пресс-конференции в Ереване сегодня, 16 октября, коммерческий директор авиакомпании Дэйвид О՛Брайан сообщил, что с января из Еревана будут осуществляться полеты в Рим и Милан, а с лета — в Берлин.

С лета 2020 года из аэропорта города Гюмри будут осуществляться авиарейсы в Мемминген (близ Мюнхена), отметил он.

О՛Брайан сообщил, что в Рим и Милан полеты стартуют с 14 января 2020 года, с 30 и 31 марта 2020 года стартуют рейсы из Еревана в Берлин и из Гюмри в Мемминген. Продажа билетов она рейсы в Европу из Еревана и Гюмри начнется сегодня, 16 октября. Билеты можно будет купить в приложении Ryanair. По словам О՛Брайана Ryanair откроет в Армении около 100 рабочих мест. Средняя цена на полеты в Европу из Еревана и Гюмри составят 35 евро. По словам директора Ryanair, цена также может быть намного ниже среднего, если билеты купить заранее.

«Армян лишили возможности путешествовать из-за слишком высоких цен на билеты», — заявил Дэйвид О՛Брайан.