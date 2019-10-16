Киев, 16 октября 2019, 11:18 — REGNUM Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
Цена была снижена в рамках положения о наложении специальных обязательств (ПСО) до уровня 4272,76 гривны за тыс. кубических метров газа.
В «Нафтогазе» отметили, что на европейском рынке цена газа существенно выросла по сравнению с летним периодом. Всего с апреля 2019 года цена газа для населения на условиях ПСО снизилась на 32%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Нафтогазе» заявили, что с 2020 года население Украины будет вынуждено покупать газ по «рыночной» цене.
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