Киев, , 11:18 — REGNUM Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

Цена была снижена в рамках положения о наложении специальных обязательств (ПСО) до уровня 4272,76 гривны за тыс. кубических метров газа.

«Октябрьская цена на газ для населения и других потребителей, которые получают газ по ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября… регулируемая цена газа на Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием», — сказано в сообщении.

В «Нафтогазе» отметили, что на европейском рынке цена газа существенно выросла по сравнению с летним периодом. Всего с апреля 2019 года цена газа для населения на условиях ПСО снизилась на 32%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Нафтогазе» заявили, что с 2020 года население Украины будет вынуждено покупать газ по «рыночной» цене.

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