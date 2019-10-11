Киев, , 14:58 — REGNUM В 2020 году цена на газ для населения Украины станет «рыночной», заявил директор ООО «Газоснабжающая компания» НАК «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович, сообщает 10 октября «РБК-Украина».

По его словам, в данный момент «Нафтогаз» выбирает цену, исходя из четырёх возможных схем.

«Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены», — рассказал Рабинович.

Он также объяснил, что с 1 января 2020 года вступит в силу закон, отменяющий специальные обязательства «Нафтогаза», а значит, цена на газ вырастет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что рыночных цен на газ для населения требует МВФ. Ориентировочная стоимость газа моет составить 12,3 тыс. гривен за тысячу кубометров газа.

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