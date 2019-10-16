Сеул, , 11:02 — REGNUM За последние пять лет около 500 южнокорейских пилотов сменили отечественные авиакомпании на зарубежные. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, с 2014 года по июль 2019 года 460 пилотов страны сменили место работы.

По состоянию на конец 2018 года в южнокорейских авиакомпаниях работали 6 316 пилотов.

Известно, что за пять лет из авиакомпании Korean Air уволилось 172 пилота, из Asiana Airlines — 86 пилотов, из Air Busan — 52 пилота, из Jin Air — 48 пилота, из Jeju Air — 44 пилота, из Eastar Jet — 40 пилотов, из T'way Airlines — 14 пилота, из Air Seoul — 4 пилота.

Специалисты отмечают, что 80% отечественных пилотов ушли в китайские авиакомпании. Наибольший отток специалистов пришелся на 2016−2017 года.

Кроме того, в министерстве сообщили, что нехватка пилотов может негативно отразиться на отрасли, в частности, в расширении авиамаршрутов. Однако с прошлого года отток специалистов в иностранные компании заметно сократился.

Отметим, что с 2018 года власти Китая ужесточили критерии отбора иностранных пилотов, а также сосредоточились на подготовке своих специалистов.