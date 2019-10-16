Анадырь, , 09:16 — REGNUM За 8 месяцев 2019 года жители Чукотки оформили 355 ипотечных кредитов, сумма сделок — 1 млрд рублей. Это на 11% больше прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Центробанк России.

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По информации банка, это самый высокий показатель ипотеки среди регионов Дальнего Востока. Причём квартиры заёмщики выбирают не только на Чукотке, но и в центральных регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке, в Магаданской области и на Камчатке вводится в строй менее 0,025 кв. м жилья на человека. Это самые низкие показатели по стране.